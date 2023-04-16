В Украине выросла площадь подтопленных территорий: где самая сложная ситуация

По состоянию на утро 16 апреля количество подтопленных хозяйств в Украине возросло более 900, спасатели продолжают оказывать помощь людям, оказавшимся в зоне бедствия.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Остаются подтоплены 916 домохозяйств (города, подворья), подтоплены 225 домов, из них 187 дачных. В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено 10 747 га сельхозугодий", — говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС Украины

Спасатели продолжают помогать людям преодолевать последствия весеннего половодья.

"С начала работ подвезено для нужд пострадавшего населения свыше 24,1 тонны питьевой воды и 260 килограммов продуктов питания, перевезено через водные препятствия 1 344 человека, эвакуировано 22 гражданина, откачано 10 570 кубических метров воды", — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 15 апреля сезонное повышение уровня воды зафиксировано в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей.

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