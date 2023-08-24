В Украине выросла реальная зарплата впервые с начала вторжения: названы суммы

Реальные зарплаты в Украине выросли впервые с начала полномасштабной войны, о чем свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

Об этом сообщается на сайте ПФУ.

Пенсионный фонд утвердил показатель средней зарплаты в Украине за второй квартал 2023 года, учитываемый для расчета пенсии.

Также читайте Кому в Украине платят больше всего и какую работу предлагают

По сравнению с июнем 2022 года (13 957 грн), средняя зарплата выросла на 14,7%. А годовая инфляция в июне достигала 12,8%, что означает рост реальной зарплаты в Украине на около 2%.

Средняя зарплата в Украине 2023 по данным ПФУ:

январь – 12 644,98 грн,

февраль – 12 794,11 грн,

март – 13 423,28 грн,

апрель – 13 626,02 грн,

май – 14 109,64 грн,

июнь – 16 012,38 грн.

К слову, по данным ПФУ, по состоянию на 1 июля средняя пенсия в Украине составила 5 311 грн. Так, за год средняя пенсия выросла на 874 грн – почти на 20%.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Исторический максимум вакансий в Украине! И это без предложений от компаний-предателей"

Читайте также: