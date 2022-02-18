В Украине выросла смертность: насколько уменьшилось население за год

В Украине выросла смертность: насколько уменьшилось население за год

В то же время за прошлый год в стране родилось 271 984 человека.

Общая смертность в Украине выросла к концу 2021 года. Всего за год в стране умерли 714 263 человека.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики о демографической ситуации в Украине за январь-декабрь 2021 года.

Количество смертей за 2021 год на 97 428 (на 15,8%) больше, чем за январь-декабрь 2020 года, когда умерли 616 835 человек.

В частности, в декабре прошлого года умерло 64 264 человека (в декабре 2020 года – 67 663).

В то же время за прошлый год в Украине родилось 271 984 человека (в 2020 году – 293 457), а миграционный прирост составил 21 261 человека (в 2020 году – 9 316).

Количество населения в Украине на 1 января 2022 года составило 41 167 336 человек. С начала 2021 года население сократилось на 421 018 человек (включая данные за декабрь – на 40 770 человек).

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