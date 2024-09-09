В Украине выросла средняя зарплата: кто получает наибольше, а кто — наименьше

Наибольшую зарплату получают работники информации и телекоммуникации – 50 тысяч гривен в месяц.
В Украине средняя зарплата выросла до 21 тыс. грн в месяц, еще пол года назад она составляла 18 903 грн.
Об этом говорится в отчете Госстата.
Согласно информации, самые большие зарплаты получают в:
- информации и телекоммуникации — 50 200 грн,
- авиационном транспорте – 43 400 грн,
- финансовой и страховой сфере – 39 900 грн,
- профессиональной, научной и технической деятельности – 28 300 грн,
- водном транспорте – 25 650 грн.
Наименьшую заработную плату получают в:
- функционировании библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – 12 800 грн,
- деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 12 800 грн,
- образовании – 15 050 грн,
- искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе — 15 100 грн,
- временном размещении и организации питания – 15 350 грн.
Напомним, министр образования Лесной уверен, что месячных расходов на оборону достаточно для годового повышения зарплат учителям.
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