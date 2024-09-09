В Украине выросла средняя зарплата: кто получает наибольше, а кто — наименьше

Наибольшую зарплату получают работники информации и телекоммуникации – 50 тысяч гривен в месяц.

В Украине средняя зарплата выросла до 21 тыс. грн в месяц, еще пол года назад она составляла 18 903 грн.

Об этом говорится в отчете Госстата.

Также читайте Сотрудники с высокими зарплатами могут получить бронь от мобилизации уже осенью — нардеп

Согласно информации, самые большие зарплаты получают в :

информации и телекоммуникации — 50 200 грн,

авиационном транспорте – 43 400 грн,

финансовой и страховой сфере – 39 900 грн,

профессиональной, научной и технической деятельности – 28 300 грн,

водном транспорте – 25 650 грн.

Наименьшую заработную плату получают в:

функционировании библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – 12 800 грн,

деятельность в сфере творчества, искусства и развлечений – 12 800 грн,

образовании – 15 050 грн,

искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе — 15 100 грн,

временном размещении и организации питания – 15 350 грн.

Напомним, министр образования Лесной уверен, что месячных расходов на оборону достаточно для годового повышения зарплат учителям.

Читайте также: