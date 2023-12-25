В Украине выросла зарплата: кто получает больше всего, а кто — меньше всего

Самые маленькие зарплаты получают работники библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры.
Средняя зарплата в третьем квартале (июль-сентябрь) составила 17,9 тыс. грн. Это на 22,7% выше, чем в прошлом году.
Об этом говорится в отчете Госстата.
Согласно данным Госстата, самые высокие зарплаты в третьем квартале зафиксированы:
- Информация и телекоммуникации – 37542 грн.
- Финансовая и страховая деятельность – 34189 грн.
- Авиационный транспорт – 33 205 грн
- Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 24168 грн.
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 24141 грн.
Меньше зарплаты зафиксированы:
- сферы функционирования библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – в среднем 11373 грн.
- творчества, искусства и развлечений – 11503 грн;
- образования – 12 180 грн;
- почтовой и курьерской деятельности – 12804 грн;
- временного размещения и организации питания – 13007 грн.
Впрочем, как объяснил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, зафиксированный рост зарплат только номинальный.
"В реальном измерении (с учетом инфляции) средняя зарплата за 9 месяцев 2023 года была на 9,3% меньше, чем за такой же период довоенного 2021 года", — сообщил он.
Также нардеп добавил, что в начале года, за первые три квартала, средняя зарплата составила 16 850 грн. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года средняя зарплата номинально выросла на 17,7%, реально — на 1,7%.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда.
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