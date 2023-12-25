В Украине выросла зарплата: кто получает больше всего, а кто — меньше всего

Самые маленькие зарплаты получают работники библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры.

Средняя зарплата в третьем квартале (июль-сентябрь) составила 17,9 тыс. грн. Это на 22,7% выше, чем в прошлом году.

Об этом говорится в отчете Госстата.

Согласно данным Госстата, самые высокие зарплаты в третьем квартале зафиксированы:

Информация и телекоммуникации – 37542 грн.

Финансовая и страховая деятельность – 34189 грн.

Авиационный транспорт – 33 205 грн

Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование – 24168 грн.

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 24141 грн.

Меньше зарплаты зафиксированы:

сферы функционирования библиотек, архивов, музеев и других заведений культуры – в среднем 11373 грн.

творчества, искусства и развлечений – 11503 грн;

образования – 12 180 грн;

почтовой и курьерской деятельности – 12804 грн;

временного размещения и организации питания – 13007 грн.

Впрочем, как объяснил нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, зафиксированный рост зарплат только номинальный.

"В реальном измерении (с учетом инфляции) средняя зарплата за 9 месяцев 2023 года была на 9,3% меньше, чем за такой же период довоенного 2021 года", — сообщил он.

Также нардеп добавил, что в начале года, за первые три квартала, средняя зарплата составила 16 850 грн. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года средняя зарплата номинально выросла на 17,7%, реально — на 1,7%.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда.

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