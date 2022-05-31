В Украине выросли цены на лекарства в аптеках: насколько и законно ли

В Украине выросли цены на лекарства в аптеках: насколько и законно ли

Цены на лекарства выросли, однако аптечные сети утверждают, что их не поднимали. В Раде рассказали, что обоснованность повышения цен проверяет "Держлікслужба", но ни один оператор рынка не был привлечен к ответственности.

В украинских аптеках в течение полномасштабной войны стоимость медицинских препаратов выросла на 20-25%. Некоторые отдельные позиции вообще подорожали на 40%.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья Михаил Радуцкий.

В Аптечной профессиональной ассоциации утверждают, что сети аптек наценку на препараты не увеличивали. Но есть ряд других факторов, влияющих на формирование стоимости медицинских препаратов, пояснил Радуцкий.

"В частности, падение курса гривни по отношению к доллару и евро, рост стоимости топлива, усложнение логистики импортных лекарственных средств", — отметил он.

По словам Радуцкого, еще одна проблема – отсутствие оборотных средств у аптечных сетей. Чтобы возобновить работу на деоккупированных территориях, компенсировать ущерб, аптечным сетям нужны ресурсы.

"В некоторых регионах ощущается кадровый дефицит. Для возвращения на работу в разрушенные города фармацевтов иногда приходится дополнительно стимулировать", — добавил он.

Кроме того, объемы продаж у аптечных сетей в последнее время снижаются из-за нехватки средств у покупателей. Люди покупают только самое необходимое отказываясь, например, от витаминов. Все эти факторы влияют на повышение цен.

Проверяет обоснованность повышения цен на лекарственные средства "Держлікслужба". С 24 февраля рассмотрено более 70 обращений граждан по поводу повышения цен в аптеках. Но ни один оператор рынка не был привлечен к ответственности за необоснованное повышение цен на лекарства, подытожил Радуцкий.

"Нужно ли вводить более жесткий контроль за стоимостью медпрепаратов в аптечных сетях? Усиливать административное давление? Я так не считаю. За последнее время есть несколько примеров, когда государственное регулирование цен приводило к возникновению дефицита на товары, к появлению "черного рынка". Я считаю, есть все предпосылки для снижения цен рыночными методами", – написал депутат.

Напомним, большое количество украинцев уехало на временное проживание за границу в связи с полномасштабной войной России против Украины. Часто беженцы ехали только с самым необходимым, забывая купить лекарства, к которым привыкли. ТСН.ua рассказывает все, что нужно знать тем, кому нужно купить лекарства за границей.

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