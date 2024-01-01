В Украине выросли квоты на использование государственного языка для телевидения и радио

В Украине с 1 января 2024 года повысились квоты использования украинского языка для теле- и радиовещания.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Так, согласно закону "О медиа", с 1 января 2024 года программы на государственном языке в общем недельном объеме вещания телевещателей – лицензиатов в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00 должны составлять: для телеканалов общенациональной и региональной категорий – не менее 90% от общей продолжительности программ или их частей (до этого было не менее 75%); для телеканалов местной категории — не менее 80% от общей продолжительности программ или их частей (до этого было не менее 60%); для телевещателей, вещающих национальных меньшинств, за исключением русского языка, – не менее 30% от общей продолжительности программ или их частей.

Кроме того, радиовещатели обязаны при осуществлении эфирного радиовещания обеспечивать не менее 90% недельного объема ведения программ, в том числе новостно-аналитических блоков, развлекательных программ (ведущими, дикторами радиопрограмм) на государственном языке (до этого было не менее 75%).

В частности, недельный объем новостных программ на государственном языке телевещателя или радиовещателя, являющийся лицензиатом или регистрантом, должен составлять не менее 90% общей продолжительности всех новостных программ, распространенных таким вещателем в каждом промежутке времени между 7:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00 (до этого было не менее 75%).

Напомним, школьников, родителей и учителей опросили, считают ли они украинский язык родным – результаты исследования.

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