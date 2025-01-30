В Украине выросло количество пострадавших от укусов змей: кто в зоне риска

В 2024 году в Украине зарегистрировано 233 случая укуса ядовитыми змеями, что на 28 больше, чем в прошлом году. Среди пострадавших – 57 детей.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья.

Основные географические зоны, где фиксировались укусы, включают:

Днепропетровскую область — 48 случая (один взрослый умер);

Закарпатскую и Ивано-Франковскую области — по 30 случая;

Житомирскую и Львовскую области – по 20 случая;

Полтавскую область — 13 случая;

Ровенскую область — 12 случая;

Черниговская область — 10 случая;

Черновицкая область — 9 случая;

Волынскую и Одесскую области – по 8 случая;

Хмельницкая область и г. Киев – по 5 случая;

Запорожскую и Сумскую области – по 4 случая;

Винницкую и Тернопольскую области — по 2 случая;

Киевскую, Харьковскую и Черкасскую области – по 1 случаю.

"В Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях не зафиксировано ни одного случая обращения за помощью из-за укусов змей. Данные из Луганской области и АР Крым отсутствуют", — говорится в сообщении.

В Украине есть три вида ядовитых змей: змея степная, змея обыкновенная и змея Никольского. Змеи активны в теплое время года и обычно встречаются у водоемов, в степях и лесах, а также в местах, где часто бывают люди, например, на строительных свалках.

Чтобы избежать укуса, следует быть осторожными в природе: не ходить босиком по траве, не беспокоить змей и быть осмотрительными, находясь в местах их природной среды. В случае укуса важно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы получить необходимую помощь.

Напомним, из-за аномально теплой погоды в Киеве расцвели подснежники и сакура.

Читайте также: