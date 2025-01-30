В Украине выросло количество пострадавших от укусов змей: кто в зоне риска

Один из пострадавших скончался.
В 2024 году в Украине зарегистрировано 233 случая укуса ядовитыми змеями, что на 28 больше, чем в прошлом году. Среди пострадавших – 57 детей.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья.
Основные географические зоны, где фиксировались укусы, включают:
- Днепропетровскую область — 48 случая (один взрослый умер);
- Закарпатскую и Ивано-Франковскую области — по 30 случая;
- Житомирскую и Львовскую области – по 20 случая;
- Полтавскую область — 13 случая;
- Ровенскую область — 12 случая;
- Черниговская область — 10 случая;
- Черновицкая область — 9 случая;
- Волынскую и Одесскую области – по 8 случая;
- Хмельницкая область и г. Киев – по 5 случая;
- Запорожскую и Сумскую области – по 4 случая;
- Винницкую и Тернопольскую области — по 2 случая;
- Киевскую, Харьковскую и Черкасскую области – по 1 случаю.
"В Донецкой, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях не зафиксировано ни одного случая обращения за помощью из-за укусов змей. Данные из Луганской области и АР Крым отсутствуют", — говорится в сообщении.
В Украине есть три вида ядовитых змей: змея степная, змея обыкновенная и змея Никольского. Змеи активны в теплое время года и обычно встречаются у водоемов, в степях и лесах, а также в местах, где часто бывают люди, например, на строительных свалках.
Чтобы избежать укуса, следует быть осторожными в природе: не ходить босиком по траве, не беспокоить змей и быть осмотрительными, находясь в местах их природной среды. В случае укуса важно как можно скорее обратиться к врачу, чтобы получить необходимую помощь.
Напомним, из-за аномально теплой погоды в Киеве расцвели подснежники и сакура.
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