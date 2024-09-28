В Украине выросло количество военнослужащих: сколько женщин в ВСУ

На сегодняшний день в Вооруженных силах Украины находится более 60 тысяч женщин. Значительная часть из них выполняет задачи на линии фронта.

Об этом сообщила госсекретарь МОУ Людмила Дараган на международном семинаре по вопросам гендерного равенства.

По ее данным, из 68 000 женщин, служащих в ВСУ, более 48 000 военнослужащих. В то время как непосредственно в зоне боевых действий находятся около 5 000 военнослужащих.

"Сегодня женщины повсюду — держат тыл, работают на трудных должностях, воюют в рядах ВСУ. Они доказывают, что оценивать людей нужно по их возможностям, эффективности и разуму, а не по полу", — сказала Дараган.

Она отметила, что гендерная политика Минобороны в последние годы изменилась.

"Самого закона оказалось недостаточно. Существовал еще и приказ с грифом ДСК, регламентировавший офицерские должности для женщин и мужчин в отдельности. В 2022 году, после изменения этого приказа, удалось преодолеть эти препятствия", – пояснила она.

Находим, на войне погибла тренер, чемпионка Украины, призер чемпионата мира по тяжелой атлетике 47-летняя Нина Пашкевич из Ровенщины.

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