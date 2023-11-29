В Украине выросло количество жертв из-за непогоды — ГСЧС

В Украине из-за непогоды погибли 12 украинцев. Еще 23 пострадали, среди них – два ребенка.

Об этом сообщила прессслужба ГСЧС.

По состоянию на сегодняшний день на территории Украины осложненных погодных условий нет. Остаются обесточенными 521 населенный пункт в 11 областях.

С 26 ноября чрезвычайники отбуксировали около 2 тысяч транспортных средств, в том числе 31 пассажирский автобус и 33 автомобиля скорой медицинской помощи. Подразделили ГСЧС предоставили помощь более 4 тысячам граждан, из них 226 – это дети.

Проезд на дорогах общего пользования обеспечен. В то же время, перекрыто движение для всех категорий транспорта на автодороге Николаевской области Т-15-10 "Арбузинка — Новая Одесса".

Также продолжаются работы по очистке участков автодорог М-16 в Одесской области, автодорог М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 в Николаевской области и М-13 в Кировоградской области. .

Напомним, Украину накрыл новый циклон – ожидаются мокрый снег, мороз, а кое-где – потепление.

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