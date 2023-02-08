В Украине выросло потребление электроэнергии из-за похолодания — Укрэнерго

Потребление электроэнергии в Украине выросло из-за понижения температуры, в то же время несколько возросло и производство электроэнергии. Дефицит мощности сохраняется, больше всего – в вечерние часы.

Об этом сообщили 8 января в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

После аварийного ремонта оборудование было включено в работу один блок электростанции в центральном регионе. Также возросла генерация из возобновляемых источников энергии.

Одновременно один блок на другой электростанции выведен в аварийный ремонт. Продолжается импорт электроэнергии.

Имеющийся объем производимой электроэнергии еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Выработанная электроэнергия делится на обеспечение работы энергетической и критической инфраструктуры, а также на покрытие потребностей промышленности и населения.

В Одесской области сохраняются сетевые ограничения. Лимиты потребления не доводились до Запорожской, Донецкой и Николаевской областей, где сегодня планировалось провести измерения фактического потребления.

"Однако из-за повреждения водопровода в результате обстрелов россиян замеры в Николаевской области пока производиться не будут, так как поврежденная критическая инфраструктура является значительным потребителем, что повлияет на показатели измерений. При этом ограничения потребления в области пока не будут применяться", — отметили в "Укрэнерго".

Напомним, "Укрэнерго" анонсировало изменения в графике отключений электроэнергии в каждом регионе после замеров электропотребления. Во время этого целый день не будут выключать свет.

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