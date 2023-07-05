В Украине выросло потребление электроэнергии – людей просят экономить

В "Укрэнерго" сообщили о росте нагрузки на энергосистему в вечернее время.

В связи с ростом температуры воздуха потребление электроэнергии в Украине в вечерние часы значительно выросло, людей просят экономить свет с 16:00 до 23:00.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"С ростом температуры воздуха потребление в энергосистеме в вечерние часы вчера увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом в будние дни на прошлой неделе", – рассказали в компании.

Там отметили, что это связано, прежде всего, с использованием кондиционеров.

"Если еще на прошлой неделе вечерний пик приходился на 19:00 – 22:00, то с понедельника нагрузка на энергосистему ощущается с 16:00 до 23:00. Чтобы дать энергосистеме возможность восстановиться и облегчить балансировку необходимо уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы суток с 16:00 до 23:00. Пожалуйста, переносите использование мощной техники с вечерних часов на другие часы суток или на ночь, не включайте несколько мощных приборов одновременно", — говорится в сообщении.

Пока производства электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей – из планового ремонта вышел один из атомных энергоблоков, что добавило мощности в энергосистеме.

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