В Украине выросло потребление электроэнергии: начались аварийные отключения

В Украине по состоянию на 10:00 11 января потребление электроэнергии выросло из-за снижения температуры на востоке и в центре страны. Именно поэтому вырос дефицит мощности.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что всем областям доведены лимиты потребления. Они действуют на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00.

"Уже с 7:00 в Днепропетровской и Харьковской областях лимиты были критически превышены, в результате чего для сохранения стабильной работы энергосистемы были применены аварийные отключения", — отмечают в компании.

Также в некоторых областях сильный ветер и непогода повредили сети операторов системы распределения. В настоящее время электричества ведут ремонтные работы. В прифронтовых регионах на востоке и юге страны ситуация с электроснабжением остается сложной. Причина — значительные повреждения электросетей в результате боевых действий.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий ДТЭК анонсировал лимиты потребления электроэнергии не только в день, но и ночью. В частности, в результате снижения температуры увеличивается потребление электричества.

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