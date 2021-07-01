В Украине взялись за питьевую воду: правительство приняло законопроект касательно улучшения ее качества

В Украине взялись за питьевую воду: правительство приняло законопроект касательно улучшения ее качества

На программу планируют потратить почти 30 миллиардов гривен.

Правительство планирует улучшить качество питьевой воды в Украине.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1".

Соответствующий законопроект уже приняли в рамках одноименной государственной программы. На обеспечение украинцев качественной питьевой водой правительство планирует потратить почти тридцать миллиардов гривен. Деньги пойдут на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт водопроводных сетей, а также очистных сооружений и сетей водоотведения.

"Согласно с законопроектом, на мероприятия по обеспечению населения питьевой водой в 2022-2026 годах планируется финансирование около 28,5 млрд гривен. Из них более 16 млрд — средства государственного бюджета, еще 11 млрд грн — из других источников. В 2022 году речь идет о финансировании в размере более 3 млрд гривен на указанные цели", — сообщает Правительственный портал.

В Украине сегодня почти треть водопроводных сетей и 40% сетей водоотведения находятся в аварийном состоянии и требуют немедленной замены. А в девяти областях страны воду привозят и подают по графику. Это почти триста тысяч украинцев.

Стоит отметить, что после одобрения правительством законопроект будет передан на рассмотрение соответствующего Комитета Верховной Рады Украины.

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