В Украине январь удивил погодными рекордами: такого не было 100 лет

В январе на 115 метеостанциях Украины синоптики зафиксировали температурные рекорды. Это были самые высокие показатели за всю историю инструментальных наблюдений.

Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, пишет 24 канал.

Специалисты фиксировали максимальные значения дневной, а иногда даже и среднесуточной температуры.

"Это были самые высокие показатели за всю историю метеорологических инструментальных наблюдений. Для Киева речь идет о 143 годах, а для других метеостанций Украины – около 100 лет", – уточнила она.

Также обновился национальный рекорд Украины в этом месяце. Самая высокая температура зафиксирована в Крыму.

"В Джанкое воздух на Крещение прогрелся до +21,1 градуса", — сказала Птуха.

Напомним, прошлый 2022 год стал одним из самых теплых за всю историю Киева. Установлено 15 температурных рекордов. Больше всего их было в январе и июне – по четыре.

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