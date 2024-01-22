Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Языковой омбудсмен призвал работников ГБР общаться на государственном языке

Языковой омбудсмен призвал работников ГБР общаться на государственном языке

ГБР

Языковой омбудсмен обратился к правоохранителям после попавшего в Сеть видео.

В Украине языковой омбудсмен призвал работников правоохранительных органов общаться на государственном языке. Поводом для этого стало видео с задержанием работниками ГБР бизнесмена Романа Гринкевича.

Об этом написал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Как отмечается, языковой омбудсмен обратился к правоохранителям после попавшего в Сеть видео. На нем задерживают бизнесмена Романа Гринкевича и задают ему вопросы на русском языке.

В связи с этим омбудсмен напомнил правоохранителям о пунктах 7 и 8 статьи 9 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

“На применение негосударственного языка представителями правоохранительных органов критикой вспыхнули соцсети. Граждане остро реагируют на нарушение своих языковых прав и обращаются ко мне с просьбой вмешаться в ситуацию. При исполнении служебных обязанностей представители правоохранительных органов обязаны использовать государственный язык. Надеюсь, что дальше таких инцидентов не будет”, – подчеркнул Тарас Кремень.

Напомним, что сын Гринкевича был задержан при попытке бежать за границу.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация