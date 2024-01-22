Языковой омбудсмен призвал работников ГБР общаться на государственном языке

Языковой омбудсмен обратился к правоохранителям после попавшего в Сеть видео.

В Украине языковой омбудсмен призвал работников правоохранительных органов общаться на государственном языке. Поводом для этого стало видео с задержанием работниками ГБР бизнесмена Романа Гринкевича.

Об этом написал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Как отмечается, языковой омбудсмен обратился к правоохранителям после попавшего в Сеть видео. На нем задерживают бизнесмена Романа Гринкевича и задают ему вопросы на русском языке.

В связи с этим омбудсмен напомнил правоохранителям о пунктах 7 и 8 статьи 9 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

“На применение негосударственного языка представителями правоохранительных органов критикой вспыхнули соцсети. Граждане остро реагируют на нарушение своих языковых прав и обращаются ко мне с просьбой вмешаться в ситуацию. При исполнении служебных обязанностей представители правоохранительных органов обязаны использовать государственный язык. Надеюсь, что дальше таких инцидентов не будет”, – подчеркнул Тарас Кремень.

Напомним, что сын Гринкевича был задержан при попытке бежать за границу.

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