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В Украине єЧерга теперь заработает для водителей легковых авто – Шмыгаль

В Украине єЧерга теперь заработает для водителей легковых авто – Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмигаль / Фото: kmu.gov.ua

По словам Дениса Шмыгаля, с помощью этого сервиса транспортные средства пересекли границу уже более 800 тысяч раз.

Правительство во время заседания 27 февраля приняло постановление, распространяющее электронную очередь и на водителей легковых автомобилей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, говорится на сайте Кабмина.

"Неотъемлемым элементом повышения качества государственного управления является реформа цифровизации. Мы продолжаем масштабировать наш успешный проект — Очередь для удобного пересечения границ", — отметил глава правительства.

По словам премьер-министра, с помощью этого сервиса транспортные средства пересекли границу уже более 800 тысяч раз.

Напомним, Кабинет министров принял изменения в постановления по части актуализации стоимости платных номерных знаков для автомобилей.

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