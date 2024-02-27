В Украине єЧерга теперь заработает для водителей легковых авто – Шмыгаль

По словам Дениса Шмыгаля, с помощью этого сервиса транспортные средства пересекли границу уже более 800 тысяч раз.

Правительство во время заседания 27 февраля приняло постановление, распространяющее электронную очередь и на водителей легковых автомобилей.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, говорится на сайте Кабмина.

"Неотъемлемым элементом повышения качества государственного управления является реформа цифровизации. Мы продолжаем масштабировать наш успешный проект — Очередь для удобного пересечения границ", — отметил глава правительства.

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По словам премьер-министра, с помощью этого сервиса транспортные средства пересекли границу уже более 800 тысяч раз.

Напомним, Кабинет министров принял изменения в постановления по части актуализации стоимости платных номерных знаков для автомобилей.