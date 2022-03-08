В Украине єПідтримку менее чем за сутки оформили более 700 тысяч человек

В Украине єПідтримку менее чем за сутки оформили более 700 тысяч человек

Получить деньги можно в приложении "Дія". Для этого нужно только пройти регистрацию.

В Украине єПідтримку меньше чем за сутки оформили более 700 тысяч человек, проживающих в городах, где проходят самые активные боевые действия.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Утром запустили услугу и уже приняли более 700 000 заявлений на поддержку. Денежная помощь составляет 6500 грн. Кто может его получить? Наемные работники, за которых оплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп. Выплата направлена на поддержание населения в тех областях, где ведутся наиболее активные боевые действия. Также это поддержит ФЛПы, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны", — отметил Федоров.

Получить деньги можно в приложении "Дія". Для этого нужно только пройти регистрацию.

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