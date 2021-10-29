В Украине за 8 месяцев вакцинальной компании от COVID-19 сделали уже более 17 млн прививок

За сутки 28 октября провакцинировано 289 241 человека.
По состоянию на 29 октября 2021 года в Украине установлен новый рекорд: за весь период вакцинальной кампании сделано более 17 млн прививок.
Об этом сообщает Минздрав.
"За сутки 29 октября 289 241 человек вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 214 103 человека, полностью иммунизированы — 75 138 человек. С начала вакцинальной кампании привито 9 790 280 человек, из них получили одну дозу — 9 790 278 людей, иммунизированы и получили две дозы – 7 292 521 человек (из них два человека получили одну дозу за границей)", — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего уже проведено 17 082 799 прививок.
Напомним, 24 февраля в Украине стартовала вакцинация от коронавируса препаратом индийского производства CoviShield по лицензии компании AstraZeneca, который 23 февраля прибыл в Киев.
25 марта в Украину прибыла китайская вакцина против COVID-19 CoronaVac производства компании Sinovac. В рамках глобальной инициативы COVAX 16 апреля в Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer-BioNTech. Кроме COVAX, Украина заключила договор на закупку Pfizer за государственный счет. 11 мая в Минздраве заявили, что поставки в Украину вакцины против коронавируса производства компании Pfizer в этом году будут увеличены вдвое. Таким образом, в 2021 году вместо 10 млн мы получим 20 миллионов доз этого препарата.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.