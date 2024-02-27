В Украине за два года войны существенно уменьшилось количество населения: названа цифра, которая может шокировать

В Украине за два года полномасштабной войны, развязанной РФ, население сократилось с 42 до 35 миллионов человек.

Об этом сообщил заместитель директора украинского государственного Института демографии и проблем качества жизни Александр Гладун.

Как отмечается, за время полномасштабного вторжения РФ, учитывая данные ООН, за границей находятся 6,5 миллиона украинцев. Однако следует понимать, что указанная цифра в 42 миллиона человек фигурировала как официальная оценка численности населения на подконтрольной Украине территории — без учета временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Эксперты считают, что на самом деле количество населения было меньше – в пределах 35-28 миллионов. Поскольку еще тогда миллионы украинцев находились за границей на заработках.

В то же время, Александр Гладун в интервью DW заявил, что Европа после войны украинских беженцев будет возвращать неохотно.

“В современной Европе демографическая ситуация тоже не очень хорошая, поэтому они заинтересованы в украинцах. И, скорее всего, в большинстве стран будет политика, направленная на то, чтобы их оставить, учитывая нынешние активные действия по их адаптации”, – заявил демограф.

Кроме того, после войны демограф прогнозирует встречные миграционные потоки – то есть часть мужчин поедет в свои семьи за границу.

Однако количество населения уменьшается не только из-за выезда украинцев за границу, но и из-за смертности. И причина здесь не только в гибели в результате боевых действий, но и из-за уничтожения уровня медобслуживания и роста сердечно-сосудистых заболеваний. За два года войны на подконтрольных нашему государству территориях зарегистрировали более миллиона смертей: в 2022 году — практически 542 тысячи, в 2023 году — более 496 тысяч.

Эксперт говорит, что падение показателя в 2023 году связано с тем, что уменьшилось количество областей, охваченных войной. Однако в 2021 году смертность была выше — умерли 714 тысяч человек.

В то же время Гладун не знает, входит ли в цифры Минюста статистика относительно погибших военных, поскольку она засекречена. Но считает, что он должен входить, поскольку их семьям также выдаются документы о смерти.

Напомним, что полномасштабное вторжение России привело к кризису рождаемости в Украине, показатели которого падают еще с 2013 года примерно на 7% ежегодно.

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