В Украине за две недели более чем вдвое вырос уровень смертности от коронавируса — KSE

В Украине за две недели более чем вдвое вырос уровень смертности от коронавируса — KSE

Ганиченко отметил, что такие темпы являются очень опасными.

За последние две недели уровень смертности от COVID-19 в Украине увеличился более чем вдвое.

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Об этом во время брифинга 28 сентября сказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Смертность растет такими же темпами, как мы видели до этого рост и уровня заболеваемости, и уровня госпитализаций. По состоянию на сейчас в среднем за неделю мы имеем 114 умерших за сутки, тогда как на прошлой неделе было 80 умерших за сутки в среднем, а еще неделей раньше - 50. То есть за две недели уровень смертности в Украине увеличился более чем вдвое", — заявил он.

Однако, по его словам, в KSE не ожидают, что они будут расти в таком же резком соотношении. В частности, эксперты прогнозируют, что рост смертности должен замедлиться.

"На это есть две причины: сейчас мы будем входить в более жесткий уровень ограничений "оранжевого" уровня, когда на региональном уровне будут приниматься те или иные дополнительные ограничения, а также уже скоро мы увидим первые "красные" регионы. Это будет влиять положительно на уменьшение уровня смертности. А второе - это, конечно, наращивание темпов вакцинации, которые мы сейчас наблюдаем в Украине", — объяснил Ганиченко.

Он напомнил, что КSE спрогнозировала такие сценарии развития заболеваемости COVID-19: "зеленый" (оптимистический), "желтый" (средний) и "черный" (пессимистический). "Текущий квартал проходит сейчас абсолютно прогнозируемо... Показатель смертности движется согласно «желтому» сценарию... И мы ожидаем, что на конец сентября мы будем иметь около 56-57 тысяч умерших, и этот показатель еще будет ретроспективно обновляться. На конец текущего квартала прогнозы KSE абсолютно сбылись - будем иметь около 58 тысяч умерших", — сказал эксперт.

Ганиченко также добавил, что, несмотря на то, что темпы роста уровня смертности замедлятся, она все же продолжит расти.

Напомним, с 23 сентября вся Украина уже перешла в "желтую" зону карантина. Как ранее сообщал главный санврач страны, в течение ближайших двух-трех недель четыре региона Украины могут перейти в "красную" зону. В то же время в Минздраве сообщили, что ожидают пик заболеваемости COVID-19 примерно в ноябре.

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