В Украине за последние две недели произошло третье землетрясение: какой регион всколыхнуло на этот раз

Магнитуда подземных толчков (по шкале Рихтера) была 3,1 балла.
В Закарпатской области сегодня, 27 октября, зафиксировали землетрясение. Его источник находился в районе города Виноградов, на глубине 7 км.
Об этом сообщают в Главном центре спецконтроля.
Известно, что подземные толчки были зафиксированы в 4:44 утра. Магнитуда по шкале Рихтера составила 3,1. По классификации землетрясение относится к едва ощутимым.
По расчетам, колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.
Напомним, 19 октября в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 балла по шкале Рихтера.
А 12 октября неподалеку от Богородчан в Ивано-Франковской области тоже зарегистрировали землетрясение, на глубине 5 км с магнитудой 2,3 балла.