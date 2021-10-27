В Украине за последние две недели произошло третье землетрясение: какой регион всколыхнуло на этот раз

В Украине за последние две недели произошло третье землетрясение: какой регион всколыхнуло на этот раз

Магнитуда подземных толчков (по шкале Рихтера) была 3,1 балла.

В Закарпатской области сегодня, 27 октября, зафиксировали землетрясение. Его источник находился в районе города Виноградов, на глубине 7 км.

Об этом сообщают в Главном центре спецконтроля.

Известно, что подземные толчки были зафиксированы в 4:44 утра. Магнитуда по шкале Рихтера составила 3,1. По классификации землетрясение относится к едва ощутимым.

По расчетам, колебания ощущаются только отдельными людьми, которые находятся в спокойном состоянии внутри помещения, особенно на верхних этажах.

Напомним, 19 октября в Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,4 балла по шкале Рихтера.

А 12 октября неподалеку от Богородчан в Ивано-Франковской области тоже зарегистрировали землетрясение, на глубине 5 км с магнитудой 2,3 балла.

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