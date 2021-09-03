В Украине за последнюю неделю выросла суточная смертность от коронавируса — KSE

В Украине за последнюю неделю выросла суточная смертность от коронавируса — KSE

В стране ускорился рост заболеваемости COVID-19.

Украина пересекла предельные показатели и оказались на пороге выхода из "зеленого" уровня эпидемической опасности, то есть на пороге введения карантина.

Также читайте Правительство продлило карантин и режим чрезвычайной ситуации: что запрещено

Как заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко, в Украине за последнюю неделю выросла суточная смертность от коронавируса.

В частности, отмечается, что коэффициент выявления случаев инфицирования пересек предельно допустимые для "зеленой" зоны 4%. Суточные госпитализации возобновили рост и ускорились на 15% за неделю. "Регионом-антилидером" по уровню заболеваемости остается Черновицкая область.

"Текущая ситуация остается контролируемой, но нагрузка на медицинскую систему растет — каждая пятая "ковидная" реанимационная кровать занята пациентами, на 14% заняты кровати с кислородом. Суточная смертность также возросла и в среднем составляет 38 человек в сутки (наполовину больше, чем на прошлой неделе)", — отметил Ганиченко.

По ситуации в мире, то Европа продолжила удерживать максимальные значения заболеваемости. На самом высоком уровне текущей волны стабилизируется Северная Америка.

Напомним, ранее в Национальной академии наук Украины сообщили, что прогнозируют рост новых случаев коронавирусной болезни в сутки в начале сентября.

Новости мира: в Колумбии обнаружили новый штамм коронавируса "Мю"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку