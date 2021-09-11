В Украине за сутки сделали рекордное количество прививок от коронавируса

В Украине за сутки сделали рекордное количество прививок от коронавируса

В общем уже 10 591 352 наших граждан получили прививки от коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки, 10 сентября, в Украине вакцинировали 183 527 человек от коронавируса. Это новый рекорд суточных прививок.

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Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Одну дозу вакцины получили 71 388 человек, полностью иммунизированы — 112 139 человек.

В течение суток в Украине прививки проводили 994 мобильные бригады, работали 2959 пунктов прививки и 347 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 860 642 человека, из них получили одну дозу — 5 860 640 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 4 730 712 человек.

Всего проведено 10 591 352 прививки.

Напомним, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, сколько вакцин ожидается в сентябре и когда может произойти вспышка COVID-19.

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