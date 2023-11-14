В Украине за сутки в МВД поступило более сотни обращений о пропавших без вести: Клименко рассказал детали

В Украине за последнюю неделю в Секретариат Уполномоченного МВД поступило 613 сообщений о пропавших без вести.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Как отмечается, только за последние сутки специалисты проработали 102 обращения граждан о пропавших без вести украинцах. А за время работы "горячей линии" количество достигло 3627.

"За каждое обращение специалисты берутся со всем вниманием. Это кропотливый и сложный труд, требующий не только профессиональных навыков, но и человеческих: эмпатии и понимания горя семей. Наши специалисты прорабатывают каждое обращение, что ускоряет верификацию лиц и их розыск. Так, в управление поступило уже более 890 уточняющих анкет. Мы благодарны за доверие граждан и просим и дальше предоставлять информацию о пропавших без вести при особых обстоятельствах. Каждый гражданин для нас важен", – рассказал Игорь Клименко.

Напомним, что война в Украине может затянуться еще на пять лет.

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