В Украине за сутки зарегистрировали более тысячи новых предпринимателей: какой бизнес открывают

В Украине за сутки зарегистрировали более тысячи новых предпринимателей: какой бизнес открывают

В топе по популярности – ФЛП, предоставляющие информационные услуги, IТ-сфера, розничная и оптовая торговля.

Только за сутки после возобновления услуги автоматической регистрации ФЛП на портале "Дія" украинцы зарегистрировали более 1 000 новых бизнесов.

Об этом 30 марта сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Он объяснил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Единый государственный реестр был отключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности.

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В топе по популярности – ФЛП, предоставляющие информационные услуги, IТ-сфера, розничная и оптовая торговля.

Напомним, что в Киеве местные власти призывают украинских предпринимателей, которые в довоенное время оказывали услуги по прокату электросамокатов и велосипедов, возобновить работу.

Правительство призвало предпринимателей с запада Украины возобновлять привычную работу

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