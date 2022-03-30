В Украине за сутки зарегистрировали более тысячи новых предпринимателей: какой бизнес открывают

В топе по популярности – ФЛП, предоставляющие информационные услуги, IТ-сфера, розничная и оптовая торговля.
Только за сутки после возобновления услуги автоматической регистрации ФЛП на портале "Дія" украинцы зарегистрировали более 1 000 новых бизнесов.
Об этом 30 марта сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Он объяснил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Единый государственный реестр был отключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности.
В топе по популярности – ФЛП, предоставляющие информационные услуги, IТ-сфера, розничная и оптовая торговля.
Напомним, что в Киеве местные власти призывают украинских предпринимателей, которые в довоенное время оказывали услуги по прокату электросамокатов и велосипедов, возобновить работу.
Читайте также: