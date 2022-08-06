В Украине за время войны значительно увеличилось количество атеистов и сторонников ПЦУ — опрос

В Украине увеличилось количество сторонников ПЦУ и атеистов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Во-первых, большинство респондентов продолжают себя идентифицировать как православные. Пока 72% респондентов идентифицируют себя как православных.

Также читайте Епифаний рассказал, сколько от начала войны церковных громад УПЦ МП перешли в ПЦУ

Во-вторых, среди православных церквей, безусловно, лидирует Православная церковь Украины. В целом, 54% среди всех респондентов относят себя именно к Православной церкви Украины. Только 4% сейчас идентифицируют себя с Украинской православной церковью Московского патриархата. Также еще 14% считают себя просто православными без конкретизации патриархата.

В-третьих, по сравнению с 2021 годом число идентифицирующих себя с Православной церковью Украины выросло с 42% до 54%. С 18% до 4% снизилось число тех, кто идентифицирует себя с Украинской православной церковью Московского патриархата.

Среди других результатов: после православия больше респондентов идентифицировали себя как атеистов (10%) и греко-католиков (8%). Другие религии/конфессии назывались реже.

Фото: КМИС

Во всех регионах больше людей идентифицируют себя с православием, а также – именно с Православной церковью Украины (от 59% в центре до 42% на востоке). С УПЦ-МП идентифицируют себя 3-6% в зависимости от региона (даже на востоке и юге – всего 5-6%). В то же время с запада на восток от 6% до 26% растет доля тех, кто считает себя православным, но не причисляет ни к одному патриархату.

Также можно обратить внимание, что с запада на восток с 4% до 17% растет число атеистов.

По словам заместителя директора Киевского международного института социологии Антона Грушецкого, в этом опросе социологи изучали самоидентификацию респондента. Иными словами, респондент может ходить в другую Церковь (например, потому что в его населенном пункте других вариантов нет) или вообще не посещать какую-либо, но в вопросе самоидентификации делать определенное "политическое" решение (отсюда и шутки об "атеистах Киевского патриархата").

"Мы видим, что хотя Украинская православная церковь (Московского патриархата) сохраняет фактический контроль над большинством приходов, но в сознании украинцев она понесла значительные репутационные потери (разумеется, из-за ассоциации с российским агрессором). Даже недавние решения, направленные на уменьшение ассоциации с Россией, по меньшей мере, сейчас не помогают УЦП-МП вернуть хотя бы часть предыдущей благосклонности. И, скорее всего, без радикальных (в восприятие населения) решений по "украинизации" Церкви, ситуация для УПЦ-МП существенно не улучшится в ближайшее время", — отметил ученый.

Грушецкий отметил, что следует также рассматривать этот вопрос и с другой точки зрения. С момента создания ПЦУ в обществе было много дискуссий и отчасти этот вопрос мог провоцировать определенное напряжение (хотя и в значительной степени инспирированное извне).

"Пока мы видим, может, и не достижение консенсуса, но значительное смягчение разницы во взглядах украинцев и видим большее согласие между населением", — резюмировал он.

Опрос проводился в течение 6-20 июля 2022 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer - assisted telephone interviews , CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2000 респондентов проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

Напомним, в Житомирской области судили священника УПЦ МП, который призвал поддерживать оккупантов.

Что означает встреча ПЦУ и УПЦ - религиовед Виктор Еленский в ТСН

Читайте также: