В Украине за выходные привили более 15 тыс. людей в центрах массовой вакцинации

Украинский прививают вакциной производства китайской компании Sinovac Biotech.

5 и 6 июня 2021 года в центрах массовой вакцинации прививки от коронавируса получили более 15 тыс. человек.

Об этом сообщает МОЗ.

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В заявлении отмечают, что вакцинируют в таких центрах вакциной CoronaVac. Она одобрена ВОЗ для экстренного применения. Центры массовой вакцинации уже действуют в Киеве, Львове, Одессе, Тернополе, Ровно, Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.

Напомним, какие еще ослабления карантина ожидают украинцев летом. Минздрав предлагает правительству рассмотреть вопрос продления карантина на летний период.

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