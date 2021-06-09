В Украине за выходные привили более 15 тыс. людей в центрах массовой вакцинации

Украинский прививают вакциной производства китайской компании Sinovac Biotech.
5 и 6 июня 2021 года в центрах массовой вакцинации прививки от коронавируса получили более 15 тыс. человек.
Об этом сообщает МОЗ.
В заявлении отмечают, что вакцинируют в таких центрах вакциной CoronaVac. Она одобрена ВОЗ для экстренного применения. Центры массовой вакцинации уже действуют в Киеве, Львове, Одессе, Тернополе, Ровно, Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях.
Напомним, какие еще ослабления карантина ожидают украинцев летом. Минздрав предлагает правительству рассмотреть вопрос продления карантина на летний период.