Распространяли кремлевскую пропаганду и фейки: в Украине заблокировали 1,5 тыс. вражеских информационных ресурсов

Распространяли кремлевскую пропаганду и фейки: в Украине заблокировали 1,5 тыс. вражеских информационных ресурсов

По состоянию на 18 марта о вражеской российской пропаганде и дезинформации сообщили 3,2 млн раз.

В Украине заблокировано 1500 информационных ресурсов российского агрессора, где распространялась дезинформация и кремлевская пропаганда.

Об этом сообщает Нацполиция в своем Телеграм-канале.

Правоохранители говорят, что заблокированные каналы насчитывали около 15 млн аудитории.

Кроме того, отдельно было заблокировано 3178 публикаций, в которых авторы оправдывали военные преступления и гибель мирного населения Украины.

Следует отметить, что 26 февраля киберполиция создала Телеграм-канал StopRussiaChannel | MRIYA и Телеграм-бот StopRussia MRIYA, которые помогают противодействовать пророссийской пропаганде и дезинформации путем отправки жалоб на опасный контент в соцсетях.

Так, принцип работы заключается в том, что пользователи отправляют в бот ссылку на сообщество, которое считают опасным во времена военной агрессии. Далее контент проверяют и оценивают на наличие опасных сообщений. После чего пользователи канала жалуются на вражеские ресурсы, чтобы заблокировать их.

Как отмечают в Нацполиции, с момента создания к каналу StopRussiaChannel | MRIYA присоединилось почти 150 тысяч участников. Они направили более 3,2 млн жалоб на различные информационные ресурсы оккупантов.

Еще один специальный бот в Телеграм "Народный мститель" собирает информацию о метках, оставленных врагом, обнаруженной технике или военных-оккупантах, случаях мародерства, а также местах нахождения неразорвавшихся снарядов.

По состоянию на 18 марта через бот поступило более 44 тысяч сообщений.

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