В Украине заблокировали более 2500 сайтов с азартными играми – Офис генпрокурора

В Украине заблокировали более 2500 сайтов с азартными играми, которые обеспечивали деятельность проведения азартных игр и размещали ресурсы онлайн казино без соответствующей лицензии.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По состоянию на апрель 2024 года расследуется более 450 уголовных преступлений по фактам незаконной организации азартных игр. Сообщено о подозрении 21 человеку. В суд направлены обвинительные акты в отношении 72 человек, в том числе семь обвинительных актов в отношении 68 участников преступных группировок.

Как отметили правоохранители, в 2023 году было зарегистрировано 169 правонарушений такой категории, о подозрении уведомлено 74 человека. В суд направлено 52 обвинительных акта в отношении 97 человек. Изъято более 7000 единиц компьютерной и другой техники, проведено около 500 обысков и 700 осмотров адресов. Прекращена деятельность 10 казино. В суд направлено 10 обвинительных актов в отношении 42 лиц, являющихся членами преступных группировок.

Прокуроры также осуществляют процессуальное руководство в производстве относительно ряда крупных компаний, причастных к организации и функционированию нелегальных онлайн-казино. Среди примеров: обеспечивается процессуальное руководство в уголовном производстве по легализации средств по незаконным азартным играм онлайн на общую сумму 4,8 млрд грн.

Также осуществляется досудебное расследование в отношении подсанкционного юридического лица, которое, находясь под контролем структур и граждан России, организовало и проводило нелегальную букмекерскую деятельность на базе ресурсов международной букмекерской конторы.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля ввел в действие решение СНБО о противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в Интернете.

Напомним, народный депутат Даниил Гетманцев назвал преимущества закона об онлайн-казино.

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