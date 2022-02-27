Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Украине заблокировали соцсети пропагандиста Шария и его супруги

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Украине заблокировали соцсети пропагандиста Шария и его супруги

скриншот с видео

Пропагандист постоянно распространяет пророссийский контент.

Пропагандист Анатолий Шарий, обвиняемый в государственной измене, пожаловался на то, что ему ограничили доступ к странице в Facebook на территории Украины. Под ограничения попали и странички его супруги.

Об этом Ольга и Анатолий Шарии сообщили в Сети.

В том, что Шариям ограничен доступ к соцсетям, кремлевские пропагандисты обвиняют именно украинские власти. Они сетуют, что вроде бы теперь обществу, по их словам, "закрыли доступ к информации".

На самом же деле, Шарий распространяет опасный пророссийский контент, который в условиях войны является информационным оружием.

Напомним, ВСУ начали использовать турецкие "Байрактары": противник понес потери во время наступления.

ВСУ сбили уже два российских самолета ИЛ-76 с десантами.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 146
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Следующая публикация