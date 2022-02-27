В Украине заблокировали соцсети пропагандиста Шария и его супруги

В Украине заблокировали соцсети пропагандиста Шария и его супруги

Пропагандист постоянно распространяет пророссийский контент.

Пропагандист Анатолий Шарий, обвиняемый в государственной измене, пожаловался на то, что ему ограничили доступ к странице в Facebook на территории Украины. Под ограничения попали и странички его супруги.

Об этом Ольга и Анатолий Шарии сообщили в Сети.

В том, что Шариям ограничен доступ к соцсетям, кремлевские пропагандисты обвиняют именно украинские власти. Они сетуют, что вроде бы теперь обществу, по их словам, "закрыли доступ к информации".

На самом же деле, Шарий распространяет опасный пророссийский контент, который в условиях войны является информационным оружием.

Напомним, ВСУ начали использовать турецкие "Байрактары": противник понес потери во время наступления.

ВСУ сбили уже два российских самолета ИЛ-76 с десантами.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до обеда 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

самолеты — 27

вертолеты — 26

танки – 146

боевые бронированные машины — 706

пушки -49

ЗРК "Бук" -1

"Грады" — 4

автомобильная техника — 30

цистерны – 60

БпЛА ОТР2-2

корабли и катера — 2

Личный состав ориентировочно – 4300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: