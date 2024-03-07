В Украине заблокируют российское вещание на приграничных территориях

Госспецсвязи выделено 152 млн. гривен на построение системы блокирования российского теле- и радиовещания в девяти приграничных с РФ областях Украины для противодействия российской пропаганде.
Госспецсвязи построит систему блокирования российского теле- и радиовещания на приграничных территориях Украины.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.
Отмечается, что 5 марта Кабинет министров выделил Госспецсвязи 152 млн. гривен из резервного фонда государственного бюджета на построение системы блокирования трансляции программ вражеских теле- и радиоканалов на приграничных территориях.
Система будет действовать в девяти областях: Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской.
"Реализация проекта позволит вытеснить "русский мир" из информационного пространства Украины. Влияние российской пропаганды на украинское население будет уменьшено, а уровень информационной безопасности Украины — возрастет", — отметили в Госспецсвязи.
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