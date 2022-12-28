В Украине задержали группу опасных вымогателей: полиция ищет пострадавших (фото)

Если вы стали пострадавшими, обратитесь в полицию.

В Украине задержали группу вымогателей, у которых на счету разбойные нападения, вымогательства, похищения людей и рейдерские захваты бизнеса. Правоохранители ищут пострадавших.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Пока фигурантам уже объявили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Однако у полицейских есть веские основания полагать, что потерпевших от их преступной деятельности гораздо больше. Среди подозреваемых:

Мусаев Халид Абдулвахитович

Уголовное прозвище "Халид", житель Одессы. 29 ноября 2022 ему сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.4 ст.189, ч.3 ст.27, ч 3 ст.146, ч.3 ст.27, ч. 3 ст.28, ч.3,4 ст.358 Уголовного кодекса Украины. 20 декабря 2022 г. он был объявлен в розыск.

Фото: Национальная полиция Украины

Сардарян Сурен Хачатурович

Уроженец Республики Азербайджан, криминальное прозвище "Сурен", житель Одессы. 29 ноября 2022 ему сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.3 ст.27, ч.4 ст.189, ч.3 ст.27, ч 3 ст.146, ч.3 ст.27, ч. 3 ст.28, ч.3,4 ст.358 УК Украины.

Фото: Национальная полиция Украины

Тарабанов Сергей Витальевич

Житель Одессы, соучредитель охранной фирмы "ГРОМ". 29 ноября 2022 года ему сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.27, ч.4 ст.189, ч.2 ст.27, ч.3 ст.146, ч.2 ст.27, ч. 3 ст.28, ч.3 ст.358 УК Украины. С 13 декабря 2022 года находится в "Киевском следственном изоляторе".

Фото: Национальная полиция Украины

Мусаев Эльдар Магомедович

Уроженец Республики Дагестан Российской Федерации, житель Одессы. 29 ноября 2022 года сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.27, ч.4 ст.189 УК Украины. С 01 декабря 2022 года находится в "Киевском следственном изоляторе".

Фото: Национальная полиция Украины

Если вы стали пострадавшими от противоправной деятельности указанных лиц, в полиции просят обращаться по тел.: 063-059-21-04, 067-444-02-88. Контактные лица – Александр Сердюков и Виктор Харкевич.

Напомним, в Киеве задержали 35-летнего мужчину, который систематически насиловал 11-летнюю падчерицу. Злоумышленнику сообщили о подозрении. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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