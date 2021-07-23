В Украине задержали крупную партию иранского героина: наркотики перевозили через оккупированный Крым

Стоимость изъятого товара на "черном рынке" составляет 1 млрд гривен.

Украинские правоохранители прекратили деятельность транснациональной организованной преступной группировки. Ее участники перевозили героин из Ирана через территорию Армении и Грузии в Украину для дальнейшего сбыта на территории нашего государства и контрабанды в Европейский Союз.

Об этом сообщили в пятницу, 22 июля, в пресс служба Офиса Генпрокурора.

О деятельности организаторов этого наркотрафика правоохранителям стало известно в начале 2020 года. Тогда же было установлено, что перевозки героина происходят, в частности ,. через территорию оккупированного Крыма. Для прекращения деятельности преступной группы было совершено контролируемую поставку.

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"Правоохранители следили за перемещением грузового автомобиля из Ирана в Украину, в котором якобы перевозили строительные материалы, но на самом деле в специально оборудованных муляжах кирпича находился героин", — сообщили в пресс-службе.

При получении "товара" в Киеве задержали двух граждан Турции, один из которых был организатором этой схемы: через свои связи он занимался приобретением героина в Иране и его отправкой в Украину. Другой задержанный занимался сбытом героина на территории Украины, а также планировал его контрабанду мелкими партиями в страны Европейского Союза.

По данным ОГП, общий вес изъятого наркотического средства составляет более 368 кг, что по ценам "черного рынка" — 1 млрд грн.

Организаторам наркотрафика сообщено о подозрении в контрабанде и незаконном приобретении, хранении, перевозке и сбыте наркотических средств (ст. 305, ст. 307 УК Украины).

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