В Украине задержали мошенника из Молдовы, которого 5 лет разыскивал Интерпол

Злоумышленник обманул почти на миллион долларов США десятки своих соотечественников.
В Днепре работники СБУ разыскали и задержали гражданина Молдовы, который пять лет скрывался от Интерпола.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
32-летний мужчина скрывался в Украине от уголовной ответственности. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупных размерах. Преступник использовал поддельные документы гражданина Украины и постоянно менял места жительства.
В течение 2013-2015 годов мужчина обманул почти на миллион долларов США десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, собиравших деньги на лечение.
В апреле 2016 года суд Молдовы признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Сейчас решается вопрос, чтобы применить к задержанному экстрадиционный арест. Правоохранители проверяют возможную причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.
Напомним, что СБУ возбудила уголовное дело по факту исчезновения экс-судьи Чауса в Молдове.