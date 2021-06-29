В Украине задержали мошенника из Молдовы, которого 5 лет разыскивал Интерпол

В Украине задержали мошенника из Молдовы, которого 5 лет разыскивал Интерпол

Злоумышленник обманул почти на миллион долларов США десятки своих соотечественников.

В Днепре работники СБУ разыскали и задержали гражданина Молдовы, который пять лет скрывался от Интерпола.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

32-летний мужчина скрывался в Украине от уголовной ответственности. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупных размерах. Преступник использовал поддельные документы гражданина Украины и постоянно менял места жительства.

В течение 2013-2015 годов мужчина обманул почти на миллион долларов США десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, собиравших деньги на лечение.

В апреле 2016 года суд Молдовы признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Сейчас решается вопрос, чтобы применить к задержанному экстрадиционный арест. Правоохранители проверяют возможную причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

Напомним, что СБУ возбудила уголовное дело по факту исчезновения экс-судьи Чауса в Молдове.

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