В Украине задержали номинального владельца онлайн-казино PIN-UP

В Украине задержан номинальный владелец онлайн-казино PIN-UP, которое занималось отмыванием средств, связанных с государством-агрессором.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора и ГБР.

Подозреваемый внес 30 млн грн в уставный капитал компании, которая организовывала азартные игры через Интернет, происхождение которых не было подтверждено.

"Установлено, что бенефициарные владельцы онлайн-казино - граждане РФ обеспечили незаконное функционирование на территории Украины онлайн-казино. С помощью веб-ресурса они вместе с другими лицами собирали информацию о пользователях - клиентах вебсайта онлайн-казино. В их распоряжении были персональные данные и сведения о местонахождении клиентов, в том числе военнослужащих ВСУ и других военных формирований", - говорится в сообщении.

Их деятельность на территории так называемой "лнр" способствовала финансированию силовых структур государства-агрессора. Подозреваемый длительное время находился на Кипре, где общался с российскими бенефициарами казино. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

"Ранее сообщено о подозрениях в пособничестве государству-агрессору фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино, директору и владельцу торговой марки и домена (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины). По ходатайству прокуроров арестовано и передано в управление АРМА более 2,6 млрд грн, которые находятся на счетах обществ, занимающихся организацией деятельности этого онлайн-казино. Агентство по менеджменту активов на арестованные денежные средства приобрело облигации внутреннего государственного займа "Военные облигации", - говорится в сообщении.

Напомним, суд отправил главу Комиссии по регулированию азартных игр Рыжего в СИЗО.

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