В Украине задерживаются поезда из-за атаки России: список рейсов
В результате вражеских обстрелов и повреждений ряд поездов едут с задержками.
Российские оккупанты в ночь на 23 сентября атаковали Кировоградскую область. В результате обстрела и повреждения ряд поездов едут с задержками.
Об этом сообщает «Укрзалізниця» в Telegram и канал главы Кировоградской ОВ Андрея Райковича.
«В результате вражеского обстрела и повреждения инфраструктуры в Кировоградской области несколько поездов следуют с задержками», — сообщает УЗ.
Также компания уточнила, что задержка касается рейсов:
№54 Одесса — Днепр;
№254 Одесса — Кривой Рог;
№51 Одесса — Запорожье;
№128 Львов — Запорожье;
№92 Одесса — Краматорск.
В то же время глава Кировоградской ОВА написал, что россияне совершили дроновую атаку по объекту инфраструктуры области. Обошлось без пострадавших, пожар локализован.
Отметим, что начиная с июля россияне начали волну массовых атак на железнодорожную инфраструктуру Украины, которая продолжается до сих пор.
Напомним, Украину в ночь на 23 сентября атаковали вражеские беспилотники типа Shahed.