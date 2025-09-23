ТСН в социальных сетях

В Украине задерживаются поезда из-за атаки России: список рейсов

В результате вражеских обстрелов и повреждений ряд поездов едут с задержками.

Поезд УЗ

Российские оккупанты в ночь на 23 сентября атаковали Кировоградскую область. В результате обстрела и повреждения ряд поездов едут с задержками.

Об этом сообщает «Укрзалізниця» в Telegram и канал главы Кировоградской ОВ Андрея Райковича.

«В результате вражеского обстрела и повреждения инфраструктуры в Кировоградской области несколько поездов следуют с задержками», — сообщает УЗ.

Также компания уточнила, что задержка касается рейсов:

  • №54 Одесса — Днепр;

  • №254 Одесса — Кривой Рог;

  • №51 Одесса — Запорожье;

  • №128 Львов — Запорожье;

  • №92 Одесса — Краматорск.

В то же время глава Кировоградской ОВА написал, что россияне совершили дроновую атаку по объекту инфраструктуры области. Обошлось без пострадавших, пожар локализован.

Отметим, что начиная с июля россияне начали волну массовых атак на железнодорожную инфраструктуру Украины, которая продолжается до сих пор.

Напомним, Украину в ночь на 23 сентября атаковали вражеские беспилотники типа Shahed.

