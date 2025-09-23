В Украине задерживаются поезда из-за атаки России: список рейсов

Поезд УЗ

Реклама

Российские оккупанты в ночь на 23 сентября атаковали Кировоградскую область. В результате обстрела и повреждения ряд поездов едут с задержками.

Об этом сообщает «Укрзалізниця» в Telegram и канал главы Кировоградской ОВ Андрея Райковича.

«В результате вражеского обстрела и повреждения инфраструктуры в Кировоградской области несколько поездов следуют с задержками», — сообщает УЗ.

Реклама

Также компания уточнила, что задержка касается рейсов:

№54 Одесса — Днепр;

№254 Одесса — Кривой Рог;

№51 Одесса — Запорожье;

№128 Львов — Запорожье;

№92 Одесса — Краматорск.

В то же время глава Кировоградской ОВА написал, что россияне совершили дроновую атаку по объекту инфраструктуры области. Обошлось без пострадавших, пожар локализован.

Отметим, что начиная с июля россияне начали волну массовых атак на железнодорожную инфраструктуру Украины, которая продолжается до сих пор.

Напомним, Украину в ночь на 23 сентября атаковали вражеские беспилотники типа Shahed.