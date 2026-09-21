В Украине задерживаются поезда из-за тревоги: подробности

Поезд / © Фото из открытых источников

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В Украине 21 сентября из — за воздушной тревоги есть задержки поездов. Речь идет о более чем 50 маршрутах.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

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По данным перевозчика, задержки составляют от 25 минут до 16 часов.

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Информация будет уточняться.

Напомним, в Чернигове утром 21 сентября раздались взрывы. Причины и последствия инцидента уточняются.

Звук взрыва слышали также жители Полтавы, над городом взвился дым.

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