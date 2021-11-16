В Украине зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса: за сутки умерло 838 человек

С начала пандемии болезнь унесла почти 78 тысяч жизней.
Новый рекорд смертности от коронавируса 16 ноября зафиксировали в Украине — за сутки умерло 838 человек. Это максимальное количество за все время пандемии.
Об этом сообщает Минздрав.
Также начало расти и количество инфицированных – за сутки более 16 тысяч новых случаев. Стремительнее всего инфекция распространяется в городах-миллионниках. Так, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 635), Одесской (1 549), Запорожской (1 084), Полтавской (1 000) областях и г. Киев (1 481).
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1481 случай;
- Винницкая область – 619 случаев;
- Волынская область – 627 случаев;
- Днепропетровская область – 1635 случаев;
- Донецкая область – 736 случаев;
- Житомирская область – 301 случай;
- Закарпатская область – 379 случаев;
- Запорожская область – 1084 случая;
- Ивано-Франковская область – 325 случаев;
- Киевская область – 754 случая;
- Кировоградская область – 127 случаев;
- Луганская область – 337 случаев;
- Львовская область – 770 случаев;
- Николаевская область – 842 случая;
- Одесская область – 1549 случаев;
- Полтавская область – 1000 случаев;
- Ровенская область – 653 случая;
- Сумская область – 387 случаев;
- Тернопольская область – 280 случаев;
- Харьковская область – 547 случаев;
- Херсонская область – 153 случая;
- Хмельницкая область – 387 случаев;
- Черкасская область – 762 случая;
- Черновицкая область – 247 случаев;
- Черниговская область – 326 случаев.
Напомним, что 9 ноября 2021 года в Украине был зафиксирован предыдущий рекорд смертей - 833 летальных исхода, перед этим самое большое количество умерших фиксировали 26 октября — 734 летальных исхода за сутки. Во время предыдущей вспышки коронавируса больше всего летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года — 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек. Рекорд инфицированных украинцев зафиксировали 4 ноября 2021 года — 27 377.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
Читайте также:
- Почему не исчезает пандемия коронавируса и даже набирает обороты в Украине — врач ответил
- Есть "высокая вероятность" нового вторжения России на территорию Украины – данные западных спецслужб
- Зима уже близко: синоптики рассказали украинцам, к какой погоде готовиться в самое холодное время года