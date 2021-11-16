В Украине зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса: за сутки умерло 838 человек

В Украине зафиксировали новый рекорд смертей от коронавируса: за сутки умерло 838 человек

С начала пандемии болезнь унесла почти 78 тысяч жизней.

Новый рекорд смертности от коронавируса 16 ноября зафиксировали в Украине — за сутки умерло 838 человек. Это максимальное количество за все время пандемии.

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Об этом сообщает Минздрав.

Также начало расти и количество инфицированных – за сутки более 16 тысяч новых случаев. Стремительнее всего инфекция распространяется в городах-миллионниках. Так, за последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 635), Одесской (1 549), Запорожской (1 084), Полтавской (1 000) областях и г. Киев (1 481).

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1481 случай;

Винницкая область – 619 случаев;

Волынская область – 627 случаев;

Днепропетровская область – 1635 случаев;

Донецкая область – 736 случаев;

Житомирская область – 301 случай;

Закарпатская область – 379 случаев;

Запорожская область – 1084 случая;

Ивано-Франковская область – 325 случаев;

Киевская область – 754 случая;

Кировоградская область – 127 случаев;

Луганская область – 337 случаев;

Львовская область – 770 случаев;

Николаевская область – 842 случая;

Одесская область – 1549 случаев;

Полтавская область – 1000 случаев;

Ровенская область – 653 случая;

Сумская область – 387 случаев;

Тернопольская область – 280 случаев;

Харьковская область – 547 случаев;

Херсонская область – 153 случая;

Хмельницкая область – 387 случаев;

Черкасская область – 762 случая;

Черновицкая область – 247 случаев;

Черниговская область – 326 случаев.

Напомним, что 9 ноября 2021 года в Украине был зафиксирован предыдущий рекорд смертей - 833 летальных исхода, перед этим самое большое количество умерших фиксировали 26 октября — 734 летальных исхода за сутки. Во время предыдущей вспышки коронавируса больше всего летальных исходов фиксировали в апреле 2021 года — 481. Следует отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек. Рекорд инфицированных украинцев зафиксировали 4 ноября 2021 года — 27 377.

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