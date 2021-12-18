В Украине зафиксировали первый "потенциальный" случай "Омикрона": что известно

Действительно ли это "Омикрон", должны еще проверить и другие лаборатории.

Первый потенциальный случай нового штамма коронавируса под названием "Омикрон" был обнаружен в Украине. В образце женщины, вернувшейся из ОАЭ, обнаружили комбинацию мутаций, которые характерны для "Омикрона".

Об этом сообщил генетик Александр Коляда со ссылкой на украинского специалиста в лаборатории по генетике коронавируса Владислава Мосейко.

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"Среди абсолютного большинства образцов с вариантом "Дельта" (их в Украине сейчас более 97%) в одном образце нам удалось найти вирус с комбинацией мутаций, точно, как есть у дальнего, африканского "Омикрона". Поэтому имеем первый случай пока потенциального "Омикрона" в Украине", — сообщил генетик в Instagram.

По его словам, речь идет о молодой женщине, вернувшейся из ОАЭ, где, вероятно, она и могла инфицироваться "Омикроном". Коляда уточнил, что больная самоизолировалась, поэтому скорее всего она не успела передать его дальше.

"Не думаю, что это первый такой человек, потому что в странах с той же политикой перелетов таких случаев уже сотни", — предположил генетик.

Коляда, объясняя почему этот штамм именно "Омикроном" уточнил, что в образце есть характерная для "Омикрона" и некоторых старых штаммов комбинация мутаций, которые снижает их опознание антителами.

"Нет мутации L452R которая является обязательной для "Дельты", и мутаций K417T и W152C, которые есть у "Эпсилона" и других штаммов. То есть обнаружена комбинация мутаций, характерных именно для "Омикрона" и не характерных ни для "Дельты", нет для "Альфы", или еще любых популярных вариантов вируса. Подтвердить оставшиеся десятки мутаций в вирусе тоже можно, но это займет у нас какое-то время, но мне все видится достаточно однозначно", — добавил он.

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Как подчеркивается, чтобы точно подтвердить этот штамм, которым, подозревают, является "Омикрон", образец передадут в другие лаборатории.

"Поэтому мы имеем "вирус с мутациями, характерными для варианта Омикрон". Назвать его "Омикроном" в чистом виде пока так быстро нельзя. Но возможность выявить что-то новое, а не уже подтвержденный в соседних странах штамм — очень маленькая. Да и варианты вируса – это всегда стабильная вещь. Фактически мы вариантом называем комбинацию отличных мутаций вируса, и у "Омикрона" их более 50", — подытожил специалист.

Как сообщалось, новый штамм коронавируса "Омикрон" быстро передается и есть опасения ученых, что он может блокировать действие от вакцин или предыдущей инфекции. Симптомы "Омикрона" немного отличаются от других вариантов, таких как "Дельта", но их часто описывают как более легкие. Как быстро могут появиться симптомы "Омикрона" после того, как вы были заражены вирусом, читайте здесь.

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