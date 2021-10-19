В Украине зафиксировали рекордную смертность от коронавируса: в каких регионах ситуация самая плохая

Всего жертвами болезни уже стали более 61 тысячи человек.
За последние сутки от коронавируса умерло 538 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Украине за все время пандемии.
Так, по данным СНБО, больше всего смертей за прошедшие сутки зафиксировано во Львовской области — 65, Донецкой — 55 и Луганской — 34.
Более 20 летальных случаев зафиксировали в 9 регионах:
- Сумская область — 28;
- Харьковская область — 27;
- Полтавская область и Киев — по 26;
- Одесская и Винницкая области — по 24;
- Хмельницкая область — 22;
- Запорожская и Днепропетровская области — по 20.
Меньше всего людей умерло в "красной" Херсонской — 1 и Кировоградской областях — 5.
Также по состоянию на утро 19 октября в Украине зафиксировано 15 579 новых случаев коронавируса, 2 852 человека были госпитализированы, а 7 776 пациентов выздоровели. Больше всего новых инфицированных — в Одесской области — 1 418, Харьковской — 1 412 и Днепропетровской — 1 203 областях.
Напомним, что предыдущий рекорд смертей от коронавируса в Украине был зафиксирован в апреле 2021 года — это был 481 летальный случай за сутки. Стоит отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.