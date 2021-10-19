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В Украине зафиксировали рекордную смертность от коронавируса: в каких регионах ситуация самая плохая

В Украине зафиксировали рекордную смертность от коронавируса: в каких регионах ситуация самая плохая

Фотограф Максим Козменко

Всего жертвами болезни уже стали более 61 тысячи человек.

За последние сутки от коронавируса умерло 538 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Украине за все время пандемии.

Так, по данным СНБО, больше всего смертей за прошедшие сутки зафиксировано во Львовской области — 65, Донецкой — 55 и Луганской — 34.

Более 20 летальных случаев зафиксировали в 9 регионах:

  • Сумская область — 28;
  • Харьковская область — 27;
  • Полтавская область и Киев — по 26;
  • Одесская и Винницкая области — по 24;
  • Хмельницкая область — 22;
  • Запорожская и Днепропетровская области — по 20.

Меньше всего людей умерло в "красной" Херсонской — 1 и Кировоградской областях — 5.

Также по состоянию на утро 19 октября в Украине зафиксировано 15 579 новых случаев коронавируса, 2 852 человека были госпитализированы, а 7 776 пациентов выздоровели. Больше всего новых инфицированных — в Одесской области — 1 418, Харьковской — 1 412 и Днепропетровской — 1 203 областях.

Напомним, что предыдущий рекорд смертей от коронавируса в Украине был зафиксирован в апреле 2021 года — это был 481 летальный случай за сутки. Стоит отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек.

Коронавирус в Украине: за прошедшие сутки зафиксировали рекордную смертность от начала пандемии

Коронавирус в Украине: за прошедшие сутки зафиксировали рекордную смертность от начала пандемии
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