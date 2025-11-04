В Украине зафиксировали вспышку вируса Коксаки: заболело много детей

Врачи / © Pixabay

В Киевской области зафиксировали вспышку болезни Коксаки среди детей — по состоянию на данный момент недуг подтвержден в 13 случаях.

Об этом сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья.

«Недавно в Киевской области была зарегистрирована вспышка болезни Коксаки, которой заболели 13 детей. 12 из них уже завершили стационарное лечение и поправились. Еще один ребенок на 4 ноября находится на стационарном лечении, где ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Эпидемиологи Киевщины проводят расследование вспышки Коксаки и определяют факторы риска. На 4 ноября новые заражения не зафиксированы.

