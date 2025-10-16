В Украине зафиксировали землетрясение: что известно

Землетрясение / © Associated Press

Вечером 15 октября 2025 года в Днестровском районе Черновицкой области, недалеко от города Новоднестровск, зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,1 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Сейсмологи отмечают, что подземные колебания произошли в 20:15 по киевскому времени. Очаг землетрясения находился на глубине около 5 километров, по координатам 48,61° с. ш. и 27,41° в. д.

По классификации специалистов, это землетрясение относится к категории неощутимых.

Землетрясение в Украине / © Главный центр специального контроля

Где в Украине чаще всего случаются землетрясения

В Украине есть несколько сейсмически активных регионов. Самой опасной считают зону Вранча в Румынии, откуда поступает большинство толчков, ощущаемых на украинской территории. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь.

По его словам, волны из Вранчи достигают Киева уже через несколько минут, а подобные землетрясения могут вызывать ощутимые колебания даже в столице — как это было в 1977 году.

Еще одна опасная зона — Крым и Черное море. Там в 1927 году произошло мощное землетрясение с жертвами. С тех пор прошло почти сто лет — типичный промежуток между сильными толчками в этой зоне. В случае землетрясения 7-8 баллов незаконно построенный оккупантами Керченский мост, по словам Гриня, не выдержит, поскольку построен в зоне тектонических разломов и грязевых вулканов.

Карпаты также относятся к сейсмоактивным регионам, где возникают поверхностные землетрясения, которые хорошо ощущаются местными жителями, но не распространяются на большие расстояния.

Другие очаги активности расположены на Полтавщине и в районе Кривого Рога — там фиксируют толчки до 4-4,5 балла.