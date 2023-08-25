В Украине зафиксировали землетрясение: где именно и есть ли угроза

В Украине 24 августа зарегистрировали землетрясение в районе села Балковцы Черновицкой области. Его магнитуда – 1,6 по шкале Рихтера на глубине 7 км.

Об этом идет речь на сайте Главного центра специального контроля.

Могут быть последствия

Как сообщают в центре, предварительно, землетрясение не несет угрозы населению. По классификации он относится к неощутимым.

"Интенсивность колебаний лежит ниже предела чувствительности людей, сотрясения земли оказываются и регистрируются только сейсмографами", – объясняют специалисты.

Добавляется, что ранее землетрясение с территории Черновицкой области было зафиксировано 21.01.2023 магнитудой 3,1.

Напомним, в Закарпатской области во вторник, 15 августа, произошло землетрясение магнитудой 2,2 балла по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился в 23 км к востоку от Ужгорода.

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