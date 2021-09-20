В Украине зафиксировали землетрясение: какой регион всколыхнули подземные толчки

Землетрясение такой магнитуды могут чувствовать отдельные люди в помещениях.
В Донецкой области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3. Эпицентр подземных толчков находился в Добропольском районе.
Об этом сообщает Главный центр специального контроля (ГЦСК) Государственного космического агентства Украины.
Уточняется, что инцидент произошел 19 сентября впервые с августа прошлого года. Тогда магнитуда достигала 2,9 единиц по шкале Рихтера.
Специалисты добавили, что подземные толчки, которые возникли 19 сентября, не угрожали для местного населения. В целом же землетрясение может ощущаться отдельными людьми, находящимися в помещении в спокойном состоянии, особенно на верхних этажах.
Напомним, 8 июня с. Пасечная Надворнянского района Ивано-Франковской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,6 балла. Чрезвычайное происшествие произошло без негативных последствий.