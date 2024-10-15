В Украине зафиксирован рекордный отток школьников перед учебным годом

Многие продают свое имущество и уезжают в Польшу, и это стало следствием неопределенности в планах государства.

Перед началом нового учебного года 2024/2025 300 тысяч школьников покинули Украину.

Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина в эфире Новости.Live.

Южанина выразила обеспокоенность по поводу большого количества детей, покинувших Украину. Она считает, что это свидетельствует об отсутствии четких сигналов от власти по поводу планов на будущее для граждан.

Нардепка добавила, что многие продают свое имущество и выезжают из Украины, преимущественно в Польшу.

"Это значит, люди не видят, не понимают и не слышат от власти, какой у нас план действий на ближайшую осень, зиму, и, что с наступлением и нашими военными возможностями. Сегодня люди живут здесь, а завтра продают свою квартиру, жилье, имущество и уходят. Ну, ближайшее – это в Польшу", – рассказала она.

Напомним, министр образования и науки Украины Оксен Лесной отмечал, что многие учащиеся 10-11 классов, особенно ребят, уезжают за границу. Также он сообщал, что наблюдается усиление оттока школьников, в том числе тех, кто должен становиться на учет в военкомат.

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