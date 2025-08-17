В Украине зафиксирован второй случай нового штамма коронавируса "Nimbus"

Коронавирус / © ТСН.ua

В Украине лабораторно подтвердили второй случай нового субварианта коронавируса Омикрон под названием «Nimbus» (NВ.1.8.1). Первый случай зафиксировали в Винницкой области, второй — в Одесской области.

Об этом сообщил Александр Заика, руководитель Национальной программы по иммунизации Минздрава, говорится в сообщении пресс-службы.

«Сейчас в стране подтвержден 81 случай субварианта „Stratus“ и 2 случая — „Nimbus“. Субвариант коронавируса „Nimbus“ (NВ.1.8.1), как и субвариант коронавируса „Stratus“ (XFG) пока доминирующие в мире. Это новые мутации штамма Омикрон. Мутации для коронавируса — это естественный процесс. Как и вирус гриппа, SARS-CoV-2 постоянно меняется, появляются новые варианты и субварианты. В зоне риска остаются люди с ослабленным иммунитетом и сопутствующими заболеваниями, для которых предусмотрена ежесезонная рекомендованная вакцинация», — сообщил он.

По данным ВОЗ, оба субварианта коронавируса — «Nimbus» и «Stratus» — требуют внимательного наблюдения на уровне стран. Из-за особых мутаций вирус распространяется быстрее и может вызвать тяжелое течение болезни у людей с ослабленным иммунитетом. Даже вакцинированные могут заразиться, но прививки уменьшают риск осложнений.

Субварианты «Nimbus» и «Stratus» зафиксированы в мире с начала 2025 года. «Nimbus» обычно проявляется острой болью в горле, «Stratus» — охриплостью, а другие симптомы — насморк, температура, кашель, головная боль, усталость, потеря обоняния или вкуса — похожи на обычный COVID-19.

По словам главы Центра общественного здоровья Алексея Даниленко, COVID-19 в Украине встречается в течение всего года, и хотя количество случаев растет, ситуация лучше, чем в прошлом году. На прошлой неделе зафиксировали 1197 случаев всех штаммов.

Основные меры профилактики остаются те же: вакцинация, особенно для групп риска, соблюдение гигиены, мытье рук, обработка поверхностей и самоизоляция при симптомах. В Украине доступна омикрон-специфическая вакцина, которая защищает от новых субвариантов.

Ревакцинацию рекомендуют проводить каждые 6-12 месяцев для:

людей с ослабленным иммунитетом или хроническими заболеваниями;

беременных;

людей старше 60 лет;

тех, кто относится к группе риска тяжелого течения;

работников профессионального риска (врачи, учителя, военные и т.д.).

Потребность в ревакцинации определяет врач. Люди, которые прошли базовый курс и бустерные прививки, могут и в дальнейшем бесплатно делать ревакцинацию, записавшись к семейному врачу.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве количество больных коронавирусом выросло в четыре раза по сравнению с прошлой неделей. Среди инфицированных 11% составляют дети, а 89% — взрослые.