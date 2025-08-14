В Украине зафиксированы новые штаммы COVID-19: насколько они опасны и что нужно знать

Covid-19 / © ТСН.ua

В Украине зафиксированы новые случаи субвариантов коронавируса Омикрон — Nimbus (NB.1.8.1) и Stratus (XFG).

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

На сегодня подтверждено 38 случаев Stratus и один случай Nimbus. Эксперты объясняют, что появление новых мутаций — естественный процесс, подобно вирусу гриппа, и требует регулярного обновления подходов к профилактике и вакцинации.

Субвариант Nimbus впервые был обнаружен в начале 2025 года. Его характерный симптом — острая боль в горле. Дополнительно наблюдаются насморк, повышенная температура, усталость, головные боли, потеря обоняния или вкуса.

Stratus зарегистрирован в конце января 2025 года, его основной симптом — охриплость и хриплый голос. Другие проявления подобны Nimbus: насморк, температура, усталость, головные боли, потеря обоняния или вкуса.

Мутации SARS-CoV-2 — это обычная эволюция респираторных вирусов. Из-за постоянных изменений вариантов и субвариантов в мире ежегодно обновляется состав вакцин и рекомендации по профилактике. Украинские специалисты призывают население соблюдать гигиену, носить маски в общественных местах и своевременно проходить вакцинацию для защиты от новых форм коронавируса.

Напомним, Stratus не представляет серьезной угрозы для большинства населения. Stratus относится к группе, требующей мониторинга, поскольку активно циркулирует и может быстро изменяться.

Несмотря на высокую адаптивную способность, Stratus не вызывает более тяжелых заболеваний или повышенной смертности. Его свойства близки к респираторным вирусам, с которыми люди живут постоянно.

Наибольший риск новый штамм составляет для маленьких детей и пожилых людей, у которых течение болезни может быть тяжелее. В большинстве же случаев инфекция проходит в легкой форме.