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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Украине заговорили о снижении мобилизационного возраста: командир назвал причину

В Украине могут рассмотреть вопрос о снижении мобилизационного возраста.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН

Командир 63-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса Денис Шаповал считает, что молодые люди быстрее учатся и легче адаптируются к условиям войны.

Такое предложение он высказал в интервью журналистке Янине Соколовой.

«Наверное, стоило бы рассмотреть некоторые варианты снижения мобилизационного возраста», — сказал он.

По словам Шаповала, молодежь скорее овладевает новыми навыками и легче проходит обучение. Кроме того, командир 63-й ОМБр отметил, что молодые люди гораздо реже болеют.

Ранее сообщалось, что в Украине сейчас не планируют снижать верхний предел мобилизационного возраста до 55 лет.

Мы ранее информировали, что руководитель ОП Кирилл Буданов развеял популярный миф о войске и назвал критическое количество людей, которые Украина должна мобилизовывать ежемесячно.

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