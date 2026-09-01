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- Украина
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В Украине заговорили о снижении мобилизационного возраста: командир назвал причину
В Украине могут рассмотреть вопрос о снижении мобилизационного возраста.
Командир 63-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса Денис Шаповал считает, что молодые люди быстрее учатся и легче адаптируются к условиям войны.
Такое предложение он высказал в интервью журналистке Янине Соколовой.
«Наверное, стоило бы рассмотреть некоторые варианты снижения мобилизационного возраста», — сказал он.
По словам Шаповала, молодежь скорее овладевает новыми навыками и легче проходит обучение. Кроме того, командир 63-й ОМБр отметил, что молодые люди гораздо реже болеют.
Ранее сообщалось, что в Украине сейчас не планируют снижать верхний предел мобилизационного возраста до 55 лет.
Мы ранее информировали, что руководитель ОП Кирилл Буданов развеял популярный миф о войске и назвал критическое количество людей, которые Украина должна мобилизовывать ежемесячно.