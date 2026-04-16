В Украине заговорили о войне без пехоты: эксперт объяснил, как технологии изменят фронт

Украина должна стремиться к автоматизации войны

Украина должна стратегически двигаться к максимальной автоматизации боевых действий и постепенной замене пехоты роботизированными системами.

Такое мнение высказал общественный деятель, журналист и аэроразведчик ВСУ Игорь Луценко в эфире «КИЕВ 24».

По его словам, современные технологии уже сегодня открывают возможности, которые могут кардинально изменить характер войны. Он отметил, что при полноценном внедрении существующих разработок потребность в пехоте могла бы существенно уменьшиться или даже исчезнуть.

Эксперт подчеркивает, что соединение спутниковой связи, беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных платформ способно создать новую модель ведения боя. В то же время, полностью отказаться от участия людей в боевых действиях невозможно, однако государство должно системно двигаться в направлении технологического преимущества.

«Полностью отказаться от пехоты пока невозможно, ведь именно она удерживает позиции. В то же время, мы должны стремиться к развитию технологий, которые позволят минимизировать участие людей в боях. Если бы все доступные нам автоматизированные системы были полностью внедрены и отработаны, потребность в пехоте значительно снизилась бы», — сказал Луценко.

По его убеждению, развитие таких решений позволит значительно усложнить или сделать неэффективными наступательные действия противника.

Новые подходы к ведению войны

В то же время в Министерстве обороны уже внедряются новые подходы к ведению войны. В частности, речь идет о создании дроново-штурмовых подразделений, интегрирующих воздушные и наземные беспилотники вместе с пехотой в единую боевую систему.

Тем временем , российская пехота пытается продвинуться вглубь украинской территории и расширить зону контроля.